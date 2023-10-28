نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من أرتيتا عقب اكتساح شيلفيد بخماسية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال بتصريح قوي عقب اكتساح شيلفيد بخماسية في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج.

وصرح مدرب أرسنال:" كانوا يقاتلون من أجل حياتهم، إنهم منظمون وتكافح الفرق الكبيرة للتغلب عليهم".

وأضاف: " علينا أيضًا أن نفعل الأشياء بشكل أفضل من أول 10 إلى 25 دقيقة، كان علينا مهاجمتهم بشكل أفضل ولعب المباراة حيث أردنا".

وأكد: "أهدف نكيتياه مختلفة المرة الأولى قرأ المساحة والتوقيت للابتعاد عن المدافع وإظهار رباطة جأشه داخل منطقة الجزاء، والثانية حيث تسقط الكرة بسرعة وعليه أن يضربها بسرعة، والثالثة هي تسديدة رائعة".

واتم حديثه: " نكيتياه لاعب متميز، وتصميمه يختلف عن أي شخص آخر، وخاصة تواضعه والطريقة التي يعتني بها بالناس".