تير شتيجن يعلق على هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - علق مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، على هزيمة فريقه على يد ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في مباراة الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس.

قال حارس برشلونة عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ريال مدريد فاز في النهاية بهدف بعد ارتداد الكرة، ولم يفعلوا الكثير لأجل الفوز".

وتابع: "نشعر بخيبة أمل لأننا لعبنا مباراة جيدة، لكنهم أثبتوا ذلك مرة أخرى أنهم لا يحتاجوا الكثير للفوز".

وأردف: "بيلينجهام؟ لست من أحكم على لاعبين الفرق الأخرى، سجل هدفين وغير مسار المباراة لريال مدريد".

واختتم: "بشكل عام كانت المباراة في البداية عادلة ولكن هذا ليس عذرا فيما حدث بعد ذلك، وكان لدينا كل شيء لصالحنا، ولم نعرف كيف نحافظ على النتيجة".



وبهذا الفوز يكون ريال مدريد قد رفع رصيده للنقطة الـ 28 معتلي صدارة جدول الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد عند النقطة24 محتلًا المركز الثالث.