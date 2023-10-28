نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد الفيحاء اليوم السبت 28-10-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة النصر والفيحاء بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الملك فهد"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي

افتتح أندرسون تاليسكا أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 50، بعد تمريرة من عبدالرحمن غريب إلى زميله رونالدو المتمركز داخل منطقة الجزاء ثم هيأ "الدون" الكرة لتاليسكا الذي سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 61، بعد عرضية من أليكس تيليس من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها تاليسكا برأسية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص حسين الشويش الفارق لصالح الفيحاء في الدقيقة 67، بعد ركلة حرة، نفذها عبد الحميد الصابيري بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها الشويش برأسية، سكنت الشباك على يسار الحارس نواف العقيدي.

وعزز أوتافيو إيدميلسون التقدم بالهدف الثالث لصالح النصر في الدقيقة 74، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.