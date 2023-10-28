نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مصطفى محمد.. تشكيل نانت الرسمي لمواجهة لانس اليوم في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيير أريستوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام نظيره لانس، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب "بوليرت ديليليس"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل نانت الرسمي لمواجهة لانس اليوم

حراسة المرمى، ألبان لافون.

خط الدفاع، إراي كومارت، دوفرين، كاستيليتو، كوينتن ميرلين

خط الوسط، تشيرفيلا، صامويل.

خط الهجوم،ماركوس كوكو، ماتيس أبلين، موسيس سيمون، فلورينت مولت

موقف الفريقين بجدول الدوري الفرنسي

يحتل فريق نانت المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد لانس في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ضد لانس في الدوري الفرنسي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحديدا عبر قناة beIN Sports HD1.