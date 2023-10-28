مدرب ريال مدريد: قدمنا شوط أول للنسيان ومودريتش غير ديناميكية المباراة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على فوز فريقه أمام برشلونة، مؤكدًا على أن فريقه قد قدم شوط أول للنسيان، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

أنشيلوتي: قدمنا شوط أول للنسيان

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في الشوط الأول لم نكن بمستوانا كان شوطا للنسيان، في الاستراحة قلت إن تلك المباريات قد تخسر فيها ولكن ليس بتلك الطريقة ويجب أن يكون هناك طاقة أكثر وحافز أكبر".

وأضاف: "أول 60 دقيقة؟ في بعض الأحيان لا تلعب بالطريقة التي تريدها".

وتابع: "مودريتش غير ديناميكية المباراة لأننا معه استحوذنا أكثر على المباراة وجعل برشلونة تتراجع في الضغط وبيلينجهام كان فعالا جدا وسجل الهدف الأول والثاني".

وأردف: "بيلينجهام فاجئنا جميعا خصوصا بتسديدته القوية اليوم لأنه في العادة لا يسدد كثيرا، هو يبدو كأنه لاعب مخضرم بسبب سلوكه".

وأكد: "مباراة اليوم كان فقط بثلاثة لاعبين ولكن نشعر وكأننا فزنا في مباراة صعبة للغاية، لقد أنهينا العديد من المباريات الصعبة في الجدول ولا نزال في صدارة جدول الترتيب والموسم لا يزال طويلا ويجب أن نقاتل حتى النهاية".

وتطرق لجائزة الكرة الذهبية قائلًا: "بيلينجهام لاعب رائع ولكن لا أعرف في أي مركز سيكون بالجائزة ولم أكن أعرف أيضا أنها ستقدم يوم الإثنين".

وأكمل: "رونالد أراوخو مدافع رائع وقد أخبرت فينيسيوس أن يتوقف فقط عندما يصفر الحكم ويبقى فينيسيوس لاعب خطير وحاول جاهدا في الشوط الثاني".

واختتم: "مهمتي هي أن أخرج أفضل ما في كل لاعب وبيلينجهام يمكنه بسهولة تسجيل 20 أو 25 هدفا في الموسم لأنه بدأ بشكل جيد، نحن لا نعتبره هداف ولكن حاليا هو يسجل الكثير من الأهداف ولكننا نتوقع الكثير أيضا من باقي أفراد الهجوم".

ونجح ريال مدريد في رفع رصيده للنقطة الـ 28، بينما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة الـ 24 في المركز الرابع.