نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من جافي بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق بابلو جافي، نجم خط وسط فريق برشلونة على خسارة البارسا أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم 2023-2024.



وقال جافي في تصريحات صحفية عقب نهاية الكلاسيكو:" قدمنا مباراة جيدة، أعتقد الهدف الأول الذي سجلوه ضدنا أثر على مسار اللقاء لكن الموسم مازال طويل".

وتابع: "راقبنا بيلينجهام جيدا، مثله مثل كل لاعبي الريال، لكن في كرة واحدة تمكن من الهروب وسجل الهدف الأول من كرة صاروخية".

واضاف:" التغييرات التي يجريها المدرب لا أتحدث عنها، فهذه قراراته، ونحن ننفذ ما يطلبه تشافي".



وعن تصدر ريال مدريد الليجا بفارق 4 نقاط، قال:" الأهم أن نستعيد كل اللاعبين المصابين، وأن نقدم أفضل ما لدينا أمام ريال سوسيداد خاصةً وأن اللقاء خارج الأرض.

موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الخسارة أمام ريال مدريد



ويستعد فريق برشلونة لخوض مباراة قوية أمام نظيره ريال سوسيداد، يوم السبت الموافق القادم والموافق 4 من شهر نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويحتضن ملعب أنويتا أحداث المباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.