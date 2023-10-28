نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يونايتد يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره وولفرهامبتون، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة نيوكاسل وولفرهامبتون

بدأت الدقائق الأولى من مباراة نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون، بضغط وسيطرة كبيرة من جانب لاعبي فريق نيوكاسل، من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب ويلسون مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد، في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية.

وعند الدقيقة 36 من الشوط الأول أدرك اللاعب ليمينا نجم فريق وولفرهامبتون.

وأضاف اللاعب ويلسون مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 49 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون، بتقدم نيوكاسل بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح اللاعب هوانج نجم فريق وولفرهامبتون، في تسجيل هدف التعادل في شباك نيوكاسل يونايتد، عند الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق نيوكاسل يونايتد عند المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة، بينما احتل فريق وولفرهامبتون المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.