نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب بورنموث يستعين بكلمات أغنية ل "مايكل جاكسون" لدعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتبس فيليب بيلينج، لاعب نادي بورنموث الإنجليزي، كلمات من أغنية ل "مايكل جاكسون"، عقب تسجيله هدف، كرسالة تعبر عن تضامنه مع شعب فلسطين، لدعم شعب غزة ضد الاحتلال، في المباراة التي أقيمت اليوم أمام نظيره بيرنلي.

ماذا كتب فيليب بيلينج على القميص؟

وعقب تسجيل لاعب بورنموث، هدف سكن شباك بيرنلي، احتفل اللاعب بتيشيرت مكتوب عليه كلمات مُقتبسة، من أغنية ل "مايكل جاكسون"، تحمل كلمات "نحن العالم..نحن الأطفال"، ليقدم رسالة لدعم الشعب الفلسطيني.

وفاز بورنموث على ضيفه بيرنلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل تشارلي تايلور لبيرنلي هدف في الدقيقة ال "11"، ثم نجح انطوان سيمنيو في تسجيل هدف التعادل لبورنموث في الدقيقة ال "22".

وفي الدقيقة ال" 76 "، سجل فيليب بيلينج الهدف الثاني لبورنموث، مع احتفال مثير.

ونجح بورنموث في حصد 6 نقاط في رصيده، ووصل للمركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.