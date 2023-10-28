محمد أوناجم: المباراة ليست سهلة أمام الترجي التونسي وسنحاول تحقيق الفوز

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد أوناجم لاعب نادي الوداد المغربي أن المباراة مع الترجي التونسي ليست سهلة وسنحاول تحقيق الفوز.

محمد أوناجم: نعلم أهمية المباراة أمام الترجي التونسي

وصرح محمد أوناجم في تصريحات عبر الموتمر الصحفي قبل المباراة: "استعدينا للمباراة بشكل جيد أمام الترجي التونسي".

وأكمل: "لدينا تركيز شديد في المباراة وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي التونسي".

وتابع: "الجهاز الفني منحنا بعض التعليمات سنحاول تطبيقها خلال المباراة".

وأضاف: "فريقنا من أبرز المرشحين للتتويج باللقب بطولة الدوري الإفريقى في النسخة الأولي".

واختتم: "هدفنا هو تحقيق الفوز على الترجي التونسي والوصول إلى المباراة النهائية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.