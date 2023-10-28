نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (فنيًا) الأهلي Vs صن داونز.. اللعب على التفاصيل الصغيرة سر العبور من بريتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصر الغد، ضيفًا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، وذلك لمواجهة الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز النقاط الإيجابية والسلبية لفريق صن داونز، وطريقة تعامل المدير الفني السويسري مارسيل كولر معها.

أولًا.. نقاط القوة لفريق صن داونز

1- المرونة التكتيكية واللامركزية (الكرة الشاملة) أبرز سمات الفريق الجنوب أفريقي، وكذلك التنوع في هجمات وأدوار اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

2- اللعب على الاختراق من عمق الملعب، سواء بسحب المنافس في عملية بناء اللعب والاعتماد على ضرب دفاعات الخصم بالكرات الطويلة، أو التحركات بين خطوط المنافس الدفاعية.

3-التكملة والزيادة الهجومية، فلا بد من وجود 3 لاعبين داخل منطقة جزاء المنافس في كل هجمة، بالإضافة إلى تطير الباكات، وتكملة لاعبو وسط الملعب على حدود منطقة الجزاء.

4- سلاح التسديد على المرمى، أحد أهم الأسلحة المستخدمة من فريق صن داونز الجنوب أفريقي، وبالأخص عن طريق اللاعب رقم 4 تيبوهو موكوينا، وكذلك الاعتماد على اللاعب البرازيلي الهداف لوكاس ريبيرو كوستا.

5- الاعتماد على عملية بناء اللعب من الخطوط الخلفية، والتدرج بالكرة، وسجل لاعبو صنداونز السواد الأعظم من أهدافهم خلال الموسم الجاري عن طريق الاعتماد على ضرب العمق، والزيادة العددية داخل منطقة الجزاء.

ثانيًا.. نقاط الضغط لفريق صن داونز الجنوب أفريقي

1- الضغط الحالي دائما يولد أخطاء على لاعبي صن داونز في الخطوط الدفاعية في عملية بناء اللعب، وبالأخص عند الضغط على المدافع المغربي عبد المنعم بوطويل.

2- الكرات الهوائية من الثبات تحديدًا، لمها مفعول السحر للمنافسين أمام مرمى فريق صن داونز.

3- ثغرة الجبهة اليمنى، بين المدافع والظهير الأيمن، والتي شهدت على هدفين للمنافسين في مرمى فريق صنداونز، وذلك في آخر 3 أهداف سكنوا شباك فريق صن داونز.

4- الاعتماد على تأمين العمق على حساب الأطراف، مما يتيح المساحات للأجنحة في الفرق المنافسة.

5- كثرة الإصابات التي ضربت الفريق قبل مواجهة الأهلي، على رأسها المهاجم بيتر تشالويلي، والبرازيلي لوكاس ريبيرو كوستا، والذي من الصعب لحاقهم بمباراة الغد.

ثالثا.. كيف يعود "كولر" بنتيجة إيجابية من بريتوريا؟

1- اللعب بطريقة 5-4-1 في الحالة الدفاعية، وعدم ممارسة الضغط العالي على فريق صنداونز، تحديدًا منذ بداية المباراة.

2- استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى، وبالأخص الكرات الثابتة (الضربات الركنية والضربات الحرة).

3- عدم فقدان الكرة في الثلث الأول من الملعب، وكذلك الكرات الثانية العائدة من الدفاع أمام منطقة الجزاء، كذلك دور لاعبي الوسط في قطع وتعديل الهجمات ومساندة رباعي الخط الخلفي، سيسهل من مأمورية الأهلي في بريتوريا.

4- استغلال المساحات في ظهر الأطراف، وذلك بالاعتماد على الشحات ورضا سليم.

5- عدم ترك الحرية للاعبين للتنقل دون كرة، ومراقبة المهاجمين بطريقة (مان تو مان).

6- عدم الانجراف الهجومي على حساب النواحي الدفاعية، واللعب على تقليل المساحات بين الخطوط، بعمل ستارة ومقابلة من دائرة المنتصف، تليها شبكة دفاعية أخرى مكونة من 4 لاعبين، ثم خماسي في الخط الخلفي، وذلك لتأمين العمق مع الأطراف.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» بناءا على التحليل الفني للمباراة، التشكيل الأفضل للأهلي خلال مباراة الغد، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، رامي ربيعة، مروان عطية.

خط الهجوم: رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو.