نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تغيير موعد مباراة الأهلي وصن داونز.. تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق للنادي الأهلي، عن مباراة المارد الأحمر أمام ماميلودي صن داونز في الدوري الأفريقي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية: "الدوري الأفريقي لم يشهد أي مفاجآت حتى الآن، ومازالت عند توقعي أن الأهلي هو المرشح الأول للتتويج بالبطولة".

وتابع: "لم ندخل مباراة صن داونز (5-2) على المستوى المنتظر سواء من حيث الاهتمام أو التركيز، وهذا جعل النتيجة تصل إلى هذا الشكل".

وأضاف: "مباراة الأهلي وصن داونز القادمة ستكون مختلفة تمامًا".

عبد الحفيظ يُبدي رأيه في تغيير موعد مباراة صن داونز

قال: "كيف تُلعب مباراة الأهلي وصن داونز في هذا الموعد؟ ومن يختار هذا التوقيت وعلى أي أساس، صن داونز عندما يواجه فرق شمال إفريقيا يختار مواعيد معينة عكس مثلا عندما يلتقي مع بترو أتليتكو، هل الموضوع بالمزاج؟، لم أر ذلك في أوروبا أو آسيا".وتساءل هل منطقي أن فريق يغير في المواعيد على حسب الفرق التي يواجهها؟".

واردف: "صن داونز لديه ثقافة أن فرق شمال إفريقيا لا تحب اللعب في الحر ولكن أين قواعد البطولة؟ وأعتقد أن ما يحدث يمثل خلل شديد ويؤثر على تسويق البطولة أيضًا".

واختتم: "اختيار الحكم البنيني لمباراة الأهلي وصن داونز علامة استفهام كبيرة، خاصة وأنه يمتلك سيرة ذاتية ليست على مستوى اللقاء.