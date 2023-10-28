نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي عقب فوز النصر على الفيحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق النصر، أمام نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي

ورفع النصر رصيده إلى 25 نقطة وقفز إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، كما تجمد رصيد نادي الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وسجل أهداف النصر كلًا من ثنائية بأقدام أندرسون تاليسكا، وأوتافيو هدف، كما سجل هدف تقليص الفارق للفيحاء لاعبه حسين الشويش.

كما جاء ترتيب جدول الدوري السعودي كالتالي:

يحتل فريق الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، كما يحتل فريق النصر المركز الثاني 25 نقطة.

ويحتل فريق التعاون المركز الثالث برصيد 24 نقطة، والفتح المركز الرابع برصيد 23 نقطة، ثم الأهلي السعودي في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

وفي المركز السادس يحتل فريق الاتحاد برصيد 21 نقطة، وفي المركز السابع فريق الاتفاق برصيد 17 نقطة.

ويحتل فريق الفيحاء المركز الثامن برصيد 14 نقطة، وفي المركز التاسع فريق الضمك السعودي برصيد 13 نقطة.

وفي المركز العاشر يحتل فريق الوحدة برصيد 13نقطة، وفي المركز الحادي عشر الشباب برصيد 12 نقطة، وفي المركز الثاني عشر يحتل فريق الرياض برصيد 11 نقطة.

وفي المركز الثالث عشر يحتل فريق الخليج برصيد 10 نقاط، وفي المركز الرابع عشر فريق الطائي بذات النقاط ال10.

وفي مركز الخامس عشر يحتل فريق أبها برصيد 10 نقاط، ويحتل فريق الاخدود المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

وفي المركز القبل الأخير يحتل فريق الحزم برصيد 7 أهداف، وفي المركز الثامن عشر والأخير يحتل فريق الرائد برصيد 5نقاط.