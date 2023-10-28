فلسطين ترد الدعم للأهلي قبل مواجهة صن داونز (شاهد القصة)

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أحمد جودة - القاهرة - نشر الحساب الرسمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي "تويتر"، صورة تجمع بين لاعبي النادي الأهلي برفقة أبناء الجالية الفلسطينية بجنوب إفريقيا، لدعم المارد الأحمر.

فلسطين ترد الدعم للأهلي

وكتب الحساب الرسمي للمارد الأحمر، عبر "تويتر"، قائلًا:" أبناء الجالية العربية وفي مقدمتهم أبناء الجالية الفلسطينية بجنوب إفريقيا يدعمون الأهلي في مرانه الختامي قبل مواجهة صنداونز".

ويواجه غدًا الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتضن اللقاء ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، وذلك ضمن لقاءات ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

وتنطلق صافرة المباراة بين الأهلي وصن داونز، عصر غدًا الأحد الموافق 29 أكتوبر وذلك في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة الأهلي وصن داوتز

وتُذاع المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كما تُذاع عبر قناة “beIN Sports HD” وقناتي “on time sports 1 hd” و“AD SPORTS 1”، واسندت المباراة للمعلق العماني خليل البلوشي.