نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوكا يواصل دعم القضية الفلسطينية على منصة إكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل أحمد حسن كوكا نجم ألانيا سبور التركي، دعم الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية على منصة x.

وسبق للاعب كتابة بيان مدري أثناء الأحداث الجارية، ليحصد ردود أفعال جماهيرية كبيرة، وتفاعل عالمي.

رسالة كوكا اليوم

قال كوكا: "أنت قاطع الكهرباء والإنترنت، هيشوفوا ازاي الرسالة؟ بتضحكو على مين العالم كله عرف حقيقتكم".

وتابع: "ولو الرسالة بالأهمية ده دي هتقولهالهم باللغة الانجليزية حسبي الله ونعم الوكيل".

واختتم: "دمتم أهل غزة عزة وفخر يا أهل غزة فسلام لكم وسلاما لأرض قد خلقت للسلام، وما رأت يوما سلاما".