نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو الأرض.. أنشيلوتي يكسر هيمنة تشافي على مباريات القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعته اليوم أمام غريمه التقليدي فريق برشلونة، وذلك في إطار مباريات الجولة 11 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

أنشيلوتي يكسر هيمنة تشافي على الكلاسيكو

وتمكن اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام من قلب الطاولة على فريق البرسا بهدفين في شوط المباراة الثاني، سجل الهدف الأول في الدقيقة 63، واضاف الهدف الثاني في الدقيقة الثانية بعد الـ90 من الوقت بدل الضائع.

وتحمل مباراة الليلة المواجهة رقم 8 بين الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد.

وعقب نهاية مباراة اليوم، تمكن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد من معادلة عدد مرات الفوز لتشافي عليه في مواجهات البرسا والملكي، حيث فاز كل منهما في 4 مباريات.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق ريال مدريد إلى النقطة 28 ليتصدر ترتيب جدول الدوري الإسباني، فيما ظل فريق برشلونة عند النقطة 24 محتلا المرتبة الثالثة.