أرسنال يضرب شيفيلد بخماسية في البريميرليغ
اكتسح أرسنال ضيفه شيفيلد يونايتد 5 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ويدين أرسنال بالفضل في الفوز لمهاجم إدوارد نكيتياه الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 28 و50 و58، فيما أضاف فابيو فييرا الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 88.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تاكييرو تومياسو الهدف الخامس لأرسنال.
ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف توتنهام المتصدر، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة فقط في المركز العشرين والأخير.
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