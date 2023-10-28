نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في لافتة رائعة.. ياسين براهيمي يُلوح بعلم فلسطين بعد تسجيل ثنائية (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضامن الجزائري ياسين براهيمي، لاعب فريق الغرافة القطري، مع القضية الفلسطينية، ضد الاحتلال الصهيوني.

وقاد براهيمي فريقه بتسجيله هدفين من أصل أربعة أهداف في شباك الريان ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري القطري.

براهيمي يرفع علم فلسطين

وسجل براهيمي هدفه الأول عن طريق ركلة جزاء، وبعد ذلك سجل الهدف الثاني له وهدف فريقه الثالث في الدقيقة 61، والذي جعله يتجه نحو المدرجات حيث تواجد أحد المشجعين حاملًا علم فلسطين وأخذه منه إبراهيمي وعاد للملعب بالعلم الفلسطيني في أرضية الملعب ملوحًا به ليُعلن دعمه الكامل وتضامنه مع شعب غزة ضد الاحتلال الصهيوني.