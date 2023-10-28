نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح أحمد علاء التسجيل للمقاولون العرب فى الدقيقة 3 وتمكن الأنجولى مابولولو من إدراك التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 21 ثم سجل بواتنج الهدف الثانى لزعيم الثغر فى الدقيقة 21 قبل أن يتعادل ذئاب الجبل عن طريق محمود شبانه مدافع الاتحاد السكندرى الذى سجل بالخطأ فى مرماه لينتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وفى الدقيقة 87 تمكن إسلام أبو سليمه من تسجيل الهدف الثالث للاتحاد السكندرى لتنتهى المباراة بفوز الاتحاد السكندرى على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 8 نقاط ويتجمد رصيد المقاولون العرب عند نقطتين.