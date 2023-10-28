ماذا قال مانويل نوير عن تجديد عقده مع بايرن ميونخ؟

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، عن تجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي في عام 2024 المقبل.

وشارك نوير في مباراة فريق بايرن ميونخ ضد دارمشتات، التي أقيمت اليوم السبت 28 أكتوبر، لأول مرة بعدما غاب لفترة طويلة جدا بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.

ماذا قال نوير عن تجديد عقده؟

وتمكن فريق بايرن ميونخ من الفوز على نظيره دارمشتات، بثمانية أهداف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.

وقال نوير في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: كان الأمر عاطفيا للغاية. أنا ممتن جدًا لكوني قادرا على اللعب مرة أخرى

وتابع: تجديد عقدي؟ المهم بالنسبة لي الآن أن أعود بشكل كامل. مباراة واحدة لا تكفي لتجعلك تجلس لتوقع عقد جديد.

وأضاف: هل فتكرت في الاعتزال عقب الإصابة؟ بالتأكيد لا، كانت هناك بعض الإنتكاسات لكن رغبتي كانت هي العودة دائمًا، لقد تمكنت من ذلك بشكل جيد مع الجميع هنا في النادي. من الجانب العقلي كنت أؤمن أنني سأعود مجددًا، وكذلك فعل أطباؤنا وخبراؤنا.

وواصل: العودة إلى منتخب ألمانيا؟ لا أفكر في ذلك الآن، أفكر في بايرن، لكن جوليان ناغلسمان اتصل بي أمس وتمنى لي كل التوفيق في المباراة.

وأتم نوير حديثه قائلا: اللعب كأساسي في المنتخب؟ أعتقد أن تير شتيغن هو بالتأكيد رقم واحد في الوقت الحالي. لدينا حراس مرمى رائعون في ألمانيا ونتطلع جميعا إلى بطولة اليورو. كنت على اتصال مع جوليان ناغلسمان أمس وتمنى لي حظا سعيدًا، كل شيء مريح تمامًا.