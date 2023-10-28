نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الخامسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الجونة بالفوز على نظيره فاركو بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، كما حسم فريق زد التعادل أمام سموحة بهدف لكل منهما، وتخطى الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب مباريات اليوم السبت:

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول برصيد 13 نقطة، كما يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وفي المركز الثالث يحتل فريق زد برصيد 9نقاط، كما يحتل فريق المصري المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

وفي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، يحتل فريق الزمالك برصيد 8 نقاط، ويليه في المركز السادس فريق الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط.

وفي المركز السابع يحتل فريق سموحة برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثامن فريق إنبي برصيد 7 نقاط.

ويحتل فريق الأهلي المركز التاسع برصيد 6 نقاط، كما يحتل فريق بلدية المحلة برصيد 5 نقاط في المركز العاشر.

وفي المركز الحادي عشر يحتل فريق الجونة برصيد 5نقاط، وفي المركز الثاني عشر سيراميكا كليوباترا برصيد 4 نقاط.

وفي المركز الثالث عشر يحتل فريق طلائع الجيش برصيد 4نقاط، وفي المركز الرابع عشر فاركو برصيد 4 نقاط.

وفي المركز الخامس عشر يحتل فريق الإسماعيلي برصيد 3 نقاط، وفي المركز السادس عشر يحتل فريق الداخلية برصيد 3 نقاط.

وفي المركز قبل الأخير السابع عشر يحتل فريق المقاولون العرب برصيد نقطتين، وفي المركز الأخير يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثامن عشر دون نقاط.