ريكاردو فورموسينيو يعقد جلسة خاصة مع الجهاز المعاون خلال مران فيوتشر اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر جلسة خاصة مع الجهاز الفني خلال مران اليوم.

ريكاردو فورموسينيو يطلب من الجهاز المعاون تقرير عن جميع اللاعبين

طلب ريكاردو فورموسينيو من الجاهز المعاون تقرير عن جميع اللاعبين لمعرفة مدى جاهزية اللاعبين فنيًا وبدنيًا لمباراة البنك الأهلي.

واصل نادي مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل.

خسر مودرن فيوتشر من نظيره بيراميدز بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد القاهرة.