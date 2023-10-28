نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024 بعد نهاية مباريات اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حجز سون هيونج مين نجم توتنهام المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مؤقتا من المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي يحتل المركز الثالث في جدول هدافي البريميرليج برصيد ٧ أهداف حتى الآن ويطمح في المنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024

مازال النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي يحتل صدارة جدول الهدافين حتى الآن في الموسم الحالي برصيد ٩ أهداف وتنتظره مواجهة قوية ومثيرة غدا أمام مانشستر يونايتد كما يطمح النجم النرويجي في خطف لقب هداف الدوري الذي توج به في الموسم الماضي برصيد ٣٦ هدف.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 9 أهداف

2 - سون هيونج مين - توتنهام - 8 أهداف

3 - محمد صلاح- ليفربول - 7 أهداف

4 -ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف

5 - ألكسندر ايزاك - نيوكاسل يونايتد - 6 أهداف

6 - جارود بوين - ويستهام يونايتد - 6 أهداف

7 - براين مبيومو - برينتفورد - 6 أهداف

8 - دوجلاس لويز - أستون فيلا - 5 أهداف

9 - هوانج هي تشان - وولفرهامبتون - 5 أهداف

10 - ايدي نكيتا - آرسنال 5 أهداف

11 - أولي واتكينز - أستون فيلا - 5 أهداف