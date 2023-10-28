انت الأن تتابع خبر قارنوا بين ثروة الفرعون المصري محمد صلاح وثروة البطل بيج رامي فكانت النتيجة صادمة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قارن محبي النجم المصري محمد صلاح بين ثروته وثروة البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي، فكانت النتيجة غير متوقعة.

حيث تفوق نجم نادي ليفربول محمد صلاح بفارق كبير للغاية ولايوجد أي مقارنة بينه وبين نجم العالم بيج رامي.

تقارير صحفية بريطانية كانت قد كشفت أن ثروة لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، تبلغ الآن نحو ٩٠ مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل ٦٦.٩ مليون جنيه إسترليني.

ونجح نجم الكرة المصري محمد صلاح، في اقتناص الأجر الذي أراده من فريقه ليفربول، البالغ ٤٠٠ ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو الأجر الأعلى في في البريميرليغ.

أما ثروة بيج رامي فتقدر بنحو مليوني دولار أمريكي وقد تزيد قليلاً وفقاً لمجلات معنية برصد ثروات المشاهير.