نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال حافل لبيرسي تاو في جنوب إفريقيا قبل مباراة الأهلي وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حظي بيرسي تاو لاعب الاهلي، باستقبال حافل في جنوب إفريقيا وذلك من أجل الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام صن داونز، في دور نصف نهائي دوري السوبر الافريقي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا، من أجل خوض لقاء الذهاب، في بريتوريا والذي يقام غدا في تمام الثالثة عصرا.

ناشئين صن داونز في استقبال تاو

وتواجد صغار اللاعبين في صن داونز، من أجل استقبال الجنوب إفريقي، والتقاط الصور معه.

يحظى بيرسي بمكانة كبيرة في جنوب إفريقيا، نظرا لمًا يقدمه من أداء مع الأهلي، والألقاب الذي حصل عليها.

ويسعى الأهلي لتخطي عقبة النادي الجنوب افريقي، ومحو آثار المواجهة الأخيرة التي انتهت بخماسية مقابل هدفين.