نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023-2024 بعد نهاية مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأمل عشاق الدوري الفرنسي في متابعة نجومهم المفضلين أهمهم المصري مصطفى محمد نجم المنتخب الوطني ونانت والذين ينافس بقوة على لقب هداف الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2023-2024

يواصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان احتلاله صدارة جدول هدافي الدوري الفرنسي برصيد ٨ أهداف، حيث نجح في التتويج باللقب في الموسم الماضي برصيد ٢٩ هدف.

بينما جاء مصطفى محمد نجم نانت في المركز الثاني في جدول هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد ه أهداف بفارق هدفين عن مبابي الذي يطمح في خطف اللقب منه.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي حتى الآن:

1 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - 8 أهداف

2 - مصطفى محمد - نانت - 5 أهداف

3 - أكور ادامز - مونبيليه - 5 أهداف

4 - وسام بن يدر - موناكو - 5 أهداف

5 - موسى التعمري- مونبيليه- 5 أهداف

6 - نبيل عليوي - لوهافر - 4 أهداف

7 - تيدي توما - ستاد ريميس - 4 أهداف

8 - ألكسندر جولوفين - موناكو - 4 أهداف

9 - أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان - 3 أهداف

10 - تاكومي مينامينو - موناكو - 3 أهداف