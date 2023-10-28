شوقي غريب: قدمنا مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري وكنا نستحق الفوز

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أحمد جودة - القاهرة -

قال شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب أن المباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري كانت قوية للغاية والفريق كان يستحق الفوز.

شوقي غريب يعلق على مباراته أمام الاتحاد السكندري

وصرح شوقي غريب في تصريحات عبر الموتمر الصحفي عقب المباراة: "تقدمنا في بداية المباراة ثم تعادل بعد ذلك نادي الاتحاد السكندري".

وأكمل: "المباراة كانت سيجال بين الفريقين وهناك أكثر من فرص ضائعة كان من الممكن أن يحقق أي فريق الفوز".

وتابع: "الأهداف الذي استقبلنها في مرمناه كانت من أخطاء دفاعية بين اللاعبين".

وأضاف: "كنا نستحق تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري وحصد الثلاث نقاط ولكن الحظ لم يحالفنا في المباراة واتيحت لنا أكثر من فرصة للتسجيل".

واختتم: "أبارك لنادي الإتحاد السكندري والكابتن طارق العشري على الفوز الذي حققه اليوم".

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.