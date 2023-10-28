نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق العشرى: الاتحاد السكندرى استحق الفوز ونعمل على علاج السلبيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب طارق العشرى المدير الفنى للاتحاد السكندرى عن سعادته بفوز فريقه مساء اليوم على المقاولون العرب فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية.

وأضاف العشرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد المباراة أن فريقه استقبل هدف فى الدقائق الأولى إلا إنه تمكن من إحراز التعادل وعاد المباراة سريعًا وتمكن من الفوز.

وأضاف المدير الفنى للاتحاد السكندرى أن فريقه نجح في إيقاف مفاتيح لعب الذئاب

و أردف العشرى أن فريقه به إيجابيات وسلبيات وسيسعى لعلاج الأخطاء خلال التدريبات.

ووجه الشكر لإدارة النادى بقيادة محمد مصيلحى والجماهير السكندرية على دعمهم للفريق.