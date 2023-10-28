الرياضة

في ديربي الأندلس.. جماهير فريق قادش تدعم فلسطين أمام إشبيلية بهذه الطريقة

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أحمد جودة - القاهرة - دعم ‏جماهير فريق قادش، القضية الفلسطينية، خلال مباراة فريقهم أمام إشبيلية، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب رامون دي كارنازا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني «الليجا».

جماهير فريق قادش تدعم فلسطين بهذة الطريقة

ورفع جماهير فريق قادش علم فلسطين دعمًا للقضية الفلسطينية، والوقف بجانب شعب غزة ضد الاحتلال، خلال مباراة فريقهم ضد إشبيلية.

جماهير قادش

وجاء تشكيل إشبيلية لمواجهة اليوم كما يلي:

نايلاند في حراسة المرمى

الدفاع: خوانلو - راموس - جوديل - أكونيا

خط الوسط: سوماري - راكيتيش - سوسو

الهجوم: لوكيباكيو - أوكامبوس - ماريانو دياز.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وقادش في الدوري الإسباني

تقوم قناة Premier Sports 5 HD بنقل مباراة إشبيلية وقادش في الدوري الإسباني

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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