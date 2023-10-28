نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ديربي الأندلس.. جماهير فريق قادش تدعم فلسطين أمام إشبيلية بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم ‏جماهير فريق قادش، القضية الفلسطينية، خلال مباراة فريقهم أمام إشبيلية، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب رامون دي كارنازا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني «الليجا».

جماهير فريق قادش تدعم فلسطين بهذة الطريقة

ورفع جماهير فريق قادش علم فلسطين دعمًا للقضية الفلسطينية، والوقف بجانب شعب غزة ضد الاحتلال، خلال مباراة فريقهم ضد إشبيلية.

جماهير قادش

وجاء تشكيل إشبيلية لمواجهة اليوم كما يلي:

نايلاند في حراسة المرمى

الدفاع: خوانلو - راموس - جوديل - أكونيا

خط الوسط: سوماري - راكيتيش - سوسو

الهجوم: لوكيباكيو - أوكامبوس - ماريانو دياز.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وقادش في الدوري الإسباني

تقوم قناة Premier Sports 5 HD بنقل مباراة إشبيلية وقادش في الدوري الإسباني