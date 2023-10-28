يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا أمام فيرونا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة أمام نظيره فريق هيلاس فيرونا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الايطالي.

يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا أمام فيرونا

وكانت المباراة قد انطلقت مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد يوفنتوس.

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذ واضح لفريق يوفنتوس أمام نظيره فريق هيلاس فيرونا طوال الشوط الأول والثاني من المباراة.

وهدد لاعبي فريق يوفنتوس مرمى فريق هيلاس فيرونا في أكثر من هجمة خطيرة، كما شكل لاعبي السيدة العجوز العديد من الهجمات المتتالية.

والغى حكم المباراة هدف للاعب مويس كين مهاجم فريق يوفنتوس عند الدقيقة 55 من عمر الشوط الأول.

وقبل إنتهاء المباراة بدقيقة واحدة تمكن اللاعب أندريا كامبياسو من تسجيل هدف الفوز لفريق يوفنتوس عند الدقيقة 96.

وبهذه النتيجة رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد فريق هيلاس فيرونا عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.