نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد وترتيب مجموعة الجيزة بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسفرت مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن فوز فريق المعادي واليخت على فريق أورانج بثلاثية نظيفة.
- فوز فريق الإعلاميين على فريق صول بهدفين مقابل هدف.
- فوز فريق أطفيح على فريق منشية ناصر بثلاثية مقابل هدفين سجلها اسلام عبد الجواد وبليه وعمرو فاروق، بينما سجل هدفين منشية ناصر النيجيري فيرايدى.
-- فوز فريق حلوان العام على فريق أسمنت حلوان بسداسية مقابل هدف سجلها جزيزه هاتريك ونشأت وفارس وناصر محمد بينما سجل رفعت هدف اسمنت حلوان.
--تعادل فريق بشتيل مع فريق دياموند بهدف لمثله تقدم دياموند بهدف محمد اشرف في الشوط الأول وتعادل بشتيل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
-- تعادل فريق كسكادا مع فريق حدائق الاهرام بهدف لمثله.
-- تعادل فريق الصيد مع فريق ابو النمرس سلبيا.
ترتيب المجموعة
1- بشتيل 10 نقاط
2- الإعلاميين 8 نقاط
3- اورانج 7 نقاط
4- دياموند7 نقاط
5- ابو النمرس 7 نقاط
6- اطفيح 7 نقاط
7- منشية ناصر 6 نقاط
8- الصيد 6 نقاط
9- حلوان العام 6 نقاط
10- حدائق الاهرام 4 نقاط
11- كاسكادا 4 نقاط
12- المعادي 4 نقاط
13- صول نقطة
14- اسمنت حلوان دون نقاط