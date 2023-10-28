نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد وترتيب مجموعة الجيزة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن فوز فريق المعادي واليخت على فريق أورانج بثلاثية نظيفة.



- فوز فريق الإعلاميين على فريق صول بهدفين مقابل هدف.



- فوز فريق أطفيح على فريق منشية ناصر بثلاثية مقابل هدفين سجلها اسلام عبد الجواد وبليه وعمرو فاروق، بينما سجل هدفين منشية ناصر النيجيري فيرايدى.



-- فوز فريق حلوان العام على فريق أسمنت حلوان بسداسية مقابل هدف سجلها جزيزه هاتريك ونشأت وفارس وناصر محمد بينما سجل رفعت هدف اسمنت حلوان.



--تعادل فريق بشتيل مع فريق دياموند بهدف لمثله تقدم دياموند بهدف محمد اشرف في الشوط الأول وتعادل بشتيل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



-- تعادل فريق كسكادا مع فريق حدائق الاهرام بهدف لمثله.



-- تعادل فريق الصيد مع فريق ابو النمرس سلبيا.



ترتيب المجموعة

1- بشتيل 10 نقاط

2- الإعلاميين 8 نقاط

3- اورانج 7 نقاط

4- دياموند7 نقاط

5- ابو النمرس 7 نقاط

6- اطفيح 7 نقاط

7- منشية ناصر 6 نقاط

8- الصيد 6 نقاط

9- حلوان العام 6 نقاط

10- حدائق الاهرام 4 نقاط

11- كاسكادا 4 نقاط

12- المعادي 4 نقاط

13- صول نقطة

14- اسمنت حلوان دون نقاط