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أحمد جودة - القاهرة - أسوان يستضيف غزل المحله في موقعة مرتقبة بالمحترفين

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الأحد منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني المجموعة الأولى دوري المحترفين بإقامة مباراة وتستكمل الجولة يوم الاثنين بأربعه مباريات وتختتم الجولة يوم الثلاثاء بخمسة مباريات.



1- اسوان مع غزل المحلة



تفتتح الجولة السادسة بدوري المحترفين بلقاء في غايه القوه والاثاره حيث يحل فريق غزل المحلة وصيف المجموعة بقيادة خالد عيد برصيد 11 نقطة ضيفًا ثقيلًا علي أبناء الصعيد أسوان صاحب المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط بقياده هشام زكريا.



وشهدت الجولة الماضية تعادل أسوان مع حرس الحدود بينما تعادل فريق غزل المحلة مع فريق مكادى.



مباريات يوم الإثنين



1- وادي دجلة مع النصر للتعدين



على ستاد السلام يلتقي فريق وادي دجلة صاحب المركز الثامن بقيادة توليتش برصيد 7 نقاط مع فريق النصر للتعدين صاحب المركز السابع عشر بقيادة محمد شرف برصيد 4 نقاط.



و شهدت الجولة الماضية فريق النصر للتعدين الفوز على فريق طنطا بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل فريق وادي دجلة مع فريق السكة الحديد سلبيًا.



2- بترول أسيوط مع جمهورية شبين



على ستاد البترول يواجه فريق بترول اسيوط صاحب المركز الثاني عشر بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 6 نقاط فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثامن عشر بقيادة عصام شعبان برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة فريق البترول من فريق دكرنس بهدفين نظيفين بينما تلقي فريق جمهورية شبين الهزيمة من فريق القناة بهدف دون رد.



3- مكادى مع we



يستضيف ستاد خالد بشارة لقاء صعب بين فريق مكادى صاحب المركز الثالث عشر بقيادة عثمان احمد عثمان برصيد 5 نقاط مع فريق we صاحب المركز الحادي عشر بقيادة جمعه مشهور برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق مكادى مع فريق غزل المحلة بهدف لمثله بينما تلقي فريق we الهزيمةمن فريق ابو قير بهدفين مقابل هدف.



4- مصر للمقاصة مع النجوم



على ملعب الاسيوطي سبورت يواجه فريق مصر للمقاصة متذيل المجموعة بقيادة طارق حجاج برصيد نقطتين فريق النجوم صاحب المركز التاسع عشر بقيادة

نادر السيد برصيد 4 نقاط.



شهدت الجولة الماضية فوز فريق النجوم على فريق لافيينا بهدفين مقابل هدف بينما تلقي فريق مصر للمقاصة الهزيمة من فريق بتروجيت بهدفين مقابل هدف.



مباريات يوم الثلاثاء



1- راية مع بتروجت



على ستاد حرس الحدود ولقاء صعب بين فريق راية صاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد حليم برصيد 5 نقاط مع فريق بتروجيت المتصدر بقيادة سيد عيد برصيد 12 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق بتروجت على فريق مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف بينما تلقي فريق راية الهزيمة من فريق بروكسي بهدفين مقابل هدف.



2- أبو قير للأسمده مع السكة الحديد



يشهد ملعب نادي ابو قير لقاء بين فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز العاشر بقيادة ايمن المزين مع فريق السكة الحديد صاحب المركز السابع بقيادة امير عزمي مجاهد.



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 7 نقاط.



3- لافيينا مع دكرنس



على ملعب الاسيوطي سبورت يحل فريق دكرنس صاحب المركز التاسع بقيادة ايمن الجمل برصيد 7 نقاط ضيفًا على فريق لافيينا صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد 10 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق دكرنس على فريق البترول بهدفين نظيفين بينما تلقي فريق لافيينا الهزيمة من فريق النجوم بهدفين مقابل هدف.



4- القناة مع حرس الحدود



يلعب فريق القناة صاحب المركز الثالث بقيادة ساهر عبد الرحمن برصيد 10 نقاط مع فريق حرس الحدود صاحب المركز الخامس بقيادة محمد مكي برصيد 9 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق القناة على فريق جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف بينما تعادل فريق حرس الحدود مع فريق اسوان بهدف لمثله.



5- طنطا مع بروكسي



على ملعب نادي طنطا يخوض فريق طنطا صاحب المركز الخامس عشر بقيادة عمرو انور برصيد 5 نقاط لقاء صعب مع فريق بروكسي صاحب المركز السادس بقيادة محمد حامد برصيد 8 نقاط.

