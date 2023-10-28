نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر أمام لانس برباعية في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت والمحترف ضمن صفوفه المصري مصطفى محمد، في فخ الهزيمة أمام نظيره لانس بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

نتيجة مباراة نانت ولانس اليوم في الدوري الفرنسي

افتتح فلورون سوطوكا التسجيل لـ لانس في الدقيقة 27 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح فريقه، قبل أن يحرز ميدينا الهدف الثاني للفريق المضيف بالدقيقة 58.

واضاف فلورون سوطوكا الهدف الثاني لصالح لانس بالدقيقة 72 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء تولى تسجيلها بنجاح، ثم سجل العيناوي الهدف الرابع لـ لانس في الدقيقة 89.

ترتيب لانس ونانت في الدوري الفرنسي

ورفع لانس رصيده إلى النقطة الثانية عشر متواجدًا في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد نانت عند النقطة الرابعة عشر في المركز السابع من ترتيب الدوري الفرنسي.