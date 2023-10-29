عاجل.. مريم يونس تحقق برونزية تحت 17 سنة ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت مريم يونس لاعبة منتخب مصر لناشئات تنس الطاولة، في تحقيق المركز الثالث بمنافسات تحت 17 سنة ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والمقامة في صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 23 وحتى 29 من أكتوبر الجاري.

مريم يونس تحقق برونزية تحت 17 سنة ببطولة مصر الدولية

وتمكنت مريم أمس من تحقيق الفوز في مباراتي دور المجموعات على البطلة المصرية ليلى العقباوي وبطلة المغرب حفصة بوخير لتتأهل لثمن النهائي وتفوز على البطلة المصرية نور صلاح وتضمن تواجدها ضمن الثمانية الكبار.

واستطاعت مريم التفوق على بطلة الصين اليوم في ربع النهائي بثلاثة أشواط نظيفة قبل أن تخسر بصعوبة من بطلة بلجيكا "ليلو ماسارت" المصنفة الأولى على البطولة بنتيجة 3-1 لتحقق الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

وعلى صعيد الناشئات تحت 17 سنة أيضا، حصدت بطلة تايوان "هسين جونج" المركز الثالث مكرر وذلك عقب أن خسرت من بطلة الصين "يجون شين" في نصف النهائي، بينما تمكنت البطلة الصينية من الفوز بذهبية المنافسات عقب التفوق على بطلة بلجيكا "ليلو ماسارت" في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

كما أقيمت اليوم الأدوار النهائية لمنافسات الناشئات تحت 13 سنة والتي شهدت اكتساح من جانب المنتخب الصيني حيث حقق أبطال الصين المركزين الأول والثاني بالإضافة إلى المركز الثالث والثالث مكرر.

ومن المنتظر أن تقام غدا فعاليات اليوم الختامي للبطولة والذي سيشهد إقامة الأدوار الإقصائية لمنافسات الناشئات تحت 11 و15 و19 سنة وذلك عقب أن أقيمت اليوم منافسات دور المجموعات.