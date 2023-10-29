زمالك 2011 و2014 يفوزان على يونيون ووراق الحضر في دوري البراعم

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الزمالك مواليد 2011 على يونيون بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الأولي من المجموعة 1 ببطولة دوري براعم الجيزة.

زمالك 2011 و2014 يفوزان على يونيون ووراق الحضر

أحرز الأهداف كل من مهند مجدي وياسين محمد علي بواقع هدفين لكل منهما، محمد سامي ومالك علي ومالك أسامة نبيه وياسين محمد منير وانس إسلام.

ويقود فريق 2011، إيهاب رفاعي مديرا فنيا وأحمد عادل مدرب، مصطفي البيباني مدرب حراس مرمى، خالد قناوي تأهيل وإصابات.

في المقابل فاز فريق الزمالك مواليد 2014 على وراق الحضر بنتيجة هدف دون مقابل، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولي لدوري براعم الجيزة، وأحرز هدف الزمالك عصام عصام.

الزمالك دوري البراعم

ويقود فريق الزمالك 2014، علاء علوان مديرا فنيا، محمد صابر وأسامة فتحي مدربين مساعدين، مجدي عبد الرحمن مدرب حراس مرمى، خالد قناوي تأهيل وإصابات،

إسلام مبارك إداريا.

وقام فريق 2014 بحمل علم فلسطين قبل انطلاق المباراة تضامنا من اللاعبين والجهاز الفني وقطاع البراعم برئاسة طارق يحيى مع شهداء غزة والأحداث التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة.