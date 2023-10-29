نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء المزاد.. بيع قميص طارق حامد ب145 ألف جنية لدعم شعب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى المزاد الذي طرحته مؤسسة أبشر الخيرية، على قميص منتخب مصر لطارق حامد لاعب ضمك السعودي، دعمًا للقضية الفلسطينية.

بيع قميص طارق حامد ب145 ألف جنية

حيث وصل سعر بيع قميص طارق حامد إلى 145 ألف جنيه في نهاية المزاد، ليكون العائد المادي لصالح المصابين في غزة، للوقوف بجانبهم كمساعدات طبية وغذائية وغيرها.

وعقب وصول سعر القميص إلى 100 ألف، تم إعادة طرح القميص للبيع في المزاد دعما لشعب غزة ضد الاحتلال.

كما أشارت المؤسسة الخيرية، يإن المتبرع الذي فاز بالقميص في المزاد الأول مقابل 100 ألف جنيه، عاد للتبرع به مرة أخرى لمزاد جديد لزيادة المبلغ لدعم شعب غزة.