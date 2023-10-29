نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الليجا في الإهانات العنصرية ضد فينيسيوس في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إهانات وواقفة عنصرية جديدة ضد لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، وذلك عقب مباراة الكلاسيكو التي جمعتهم أمس.

المباراة تفوق فيها ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، إلا أن فرحة اللاعب قد ذهبت مع الهتافات العنصرية

الليجا تدين الواقعة للمرة 20 في تاريخها

حسب ذكر صحفية اس البريطانية، أن رابطة الدوري الإسباني أدانت الإهانات والهتافات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو.

وستتقدم الرابطة بشكوى لمكتب المدعي العام،من أجل بحث القضية.

ولم تكن المرة الأولى حيث تعرض اللاعب لقسط ما الاهانات، بالإضافة كونه أكثر لاعب تعرض للهتافات العنصرية في الدوري الاسباني.