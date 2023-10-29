نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. عيسى سي حكما لمباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم عيسى سي حكمًا لمباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي.

الاتحاد الأفريقي يعلن طاقم تحكيم مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

وسيتولى عيسى سي مهمة حكم الساحة، ويساعده حكم مساعد أول جبريل كمارا وحكم مساعد تاني نوح بانجورا وحكم رابع الحاج محمد وحكم فيديو لحلو بن إبراهيم وحكم مساعد فيديو دانيال لاريال.

اختتم النادي الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب لوفتس فيرسيفيلد استعدادًا لمواجهة صن داونز في الدوري الإفريقي.

ونجح النادي الأهلي في الصعود إلى دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي عقب التعادل مع سيمبا التنزاني بثلاثية مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب لوفتس فيرسيفيلد.