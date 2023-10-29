الإسماعيلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي معسكرًا مغلقًا مساء الغد في أحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة الداخلية في دوري نايل.

الإسماعيلي يتجه إلى القاهرة غدًا استعدادًا لمواجهة الداخلية

يتجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي صباح الغد إلي القاهرة لخوض المران الختامي استعدادًا لمواجهة الداخلية.

ويسعى الكابتن ايهاب جلال تحقيق الفوز على الداخلية إستعادة الانتصارات مرة أخرى عقب الهزيمة من فاركو.

وخسر الإسماعيلي من نظيره فاركو بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة الداخلية ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد السلام.