مصدر يكشف للفجر الرياضي حقيقة انضمام شيكابالا لمعسكر منتخب مصر المقبل

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، حقيقة استدعاء محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك لمعسكر المنتخب المقبل في شهر نوفمبر القادم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي جيبوتي وسيراليون، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

مصدر يكشف حقيقة انضمام شيكابالا للمنتخب

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، بأن لم يتم الاستقرار على قائمة المنتخب خلال المعسكر المقبل، وذلك بسبب سفر روي فيتوريا للبرتغال بعد وفاة شقيقه، وأن الجهاز الفني سيعقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة لحسم قائمة المنتخب.

وتابع المصدر، بأن شيكابالا من اللاعبين المميزين في الدوري ويملك خبرات كبيرة، إلا أن كل ما يثار بشأن انضمامه للمنتخب شائعات وأن الجهاز الفني لم يستقر حتى الان على بعض أسماء القائمة.

يذكر أن منتخب مصر قد تعادل مع منتخب الجزائر، خلال أخر مبارياته في المعسكر الماضي في شهر أكتوبر، ضمن المباريات الودية التي تقام بأجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

