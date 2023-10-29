نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديفيد سيزا مدرب الأهلي السابق لـ "دوت الخليج الرياضي": السجل السيء في صالح المارد الأحمر وهذه توقعاتي للمباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ديفيد سيزا، مدرب النادي الأهلي السابق، عن توقعاته لمباراة الفريق الأحمر مع فريق صن داونز، والتي ستقام بين الفريقين، عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتُقام المباراة بين فريقي الأهلي وصن داونز في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

مدرب الأهلي السابق يكشف توقعاته لمواجهة صن داونز

وقال سيزا في تصريحات خاصة للفجر الرياضي: مباراة الأهلي وصن داونز دائما ما تكون خارج التوقعات، حيث أنهما من أفضل فرق القارة خلال أخر 10 سنوات.

وتابع: الأهلي يتواجد دائما في المباريات النهائية لبطولة إفريقيا، وسجله السيئ في بريتوريا قد يجعل اللاعبين تضع تركيز اكبر على المباراة، خاصة بعد الخسارة الكبيرة في اخر مواجهة.

وأضاف: أتوقع مباراة متوازنة بين الفريقين، وأن مجموع مباراتي الذهاب والإياب سيكون قريب للغاية في النتيجة، والفريق المتأهل سيكون هو من قدم 180 دقيقة مميزة دون أخطاء.