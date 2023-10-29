هدف قاتل يمنح يوفنتوس صدارة الكالتشيو

هدف قاتل يمنح يوفنتوس صدارة الكالتشيوواصل يوفنتوس سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 1-0 على فيرونا، يوم السبت في الجولة العاشرة من "الكالتشيو".

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ليعتلي الصدارة مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان، وتجمد رصيد فيرونا عند 8 نقاط.

وسجل المهاجم مويس كين هدفاً ليوفنتوس لم يُحتسب بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) (13)، كما حرم فريق السيدة العجوز من هدف آخر سجله اللاعب نفسه من قبل التقنية نفسها أيضاً (53).

وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن الضائع للمباراة ليسجل له البديل اندريا كامبياسو هدفه الوحيد مستغلا معمعة داخل المنطقة.

وفي مباراتين أخريين، عاد تورينو بالفوز من أرض ليتشي 1-صفر وتعادل ساسوولو مع بولونيا 1-1.