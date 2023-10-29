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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق السد في حسم صدارة جدول ترتيب الدوري القطري بعد الفوز على فريق معيذر بهدفين نظيفين، وفأز فريق الغرافة على الريان بأربعة اهداف مقابل ثلاثة، وحسم الدحيل مباراته أمام الشمال بهدفين مقابل هدف.

جدول ترتيب الدوري القطري.. السد ينجح في خطف الصدارة بعد الفوز بهدفين

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونيه جدول ترتيب الدوري القطري بعد نهاية منافسات أمس السبت.

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جدول ترتيب الدوري القطري.. السد ينجح في حسم الصدارة

جدول ترتيب الدوري القطري.. المركز الأول السد برصيد 16 نقطة.

جدول ترتيب الدوري القطري.. المركز الثاني الغرافة برصيد 16 نقطة.

جدول ترتيب الدوري القطري.. المركز الثالث الريان برصيد 15 نقطة.

جدول ترتيب الدوري القطري.. موقف فريق الدحيل

جدول ترتيب الدوري القطري.. المركز الرابع الدحيل برصيد 13 نقطة.

جدول ترتيب الدوري القطري.. المركز الخامس الوكرة برصيد 11 نقطة.

جدول ترتيب الدوري القطري.. المركز السادس ام صلال برصيد 8 نقاط.

جدول ترتيب الدوري القطري.. المركز السابع العربي برصيد 6 نقاط.

جدول ترتيب الدوري القطري.. المركز الثامن قطر برصيد 5 نقاط.

جدول ترتيب الدوري القطري.. المركز التاسع معيذر برصيد 4 نقاط.

جدول ترتيب الدوري القطري.. المركز العاشر الشمال برصيد 3 نقاط.

جدول ترتيب الدوري القطري.. موقف فريق الأهلي

جدول ترتيب الدوري القطري.. السد ينجح في حسم الصدارة

جدول ترتيب الدوري القطري.. المركز الحادي عشر الأهلي برصيد 3 نقاط.

جدول ترتيب الدوري القطري.. المركز الثاني عشر المرخية برصيد 3 نقاط.

جدول ترتيب الدوري القطري.. موعد المباريات المقبلة

جدول ترتيب الدوري القطري.. موعد مباراة العربي والأهلي

وتستكمل مباريات الدوري القطري اليوم بثلاث مباريات حيث يستضيف العربي فريق الأهلي، ويحل أم صلال ضيف على الوكره، وتختم المباريات بمباراة قطر والمرخيه.