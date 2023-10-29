نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على أوسوريو بعد التعثر أمام إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشار حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تمتلك مجموعة من اللاعبين الذين لايستحقون ارتداء قميصه.

نجم الزمالك يهاجم اللاعبين وأوسوريو بسبب الخسارة أمام إنبي

وتابع في تصريحات عبر برنامج:"كورة كل يوم"، "لو أوسوريو كمل بنفس أسلوبه وعناده فالأفضل هو رحيله والزمالك هو المتضرر في النهاية بعد نزيف النقاط الذي حدث".

وأكمل:"طلبي من مجلس الزمالك بالبحث عن الخلل وعلاجه بداية من قطاع الناشئين وعدم التأخر في الاصلاح".

وأكد حمادة عبداللطيف، أن طريقة لعب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لا تتناسب مع الزمالك.

وواصل: هجوميا مش قلقان على الزمالك لكن دفاعيا في كوارث كل مباراة، ومش عارف أوسوريو بيعند ليه، ولازم يلعب بطريقة تناسب الفريق".

