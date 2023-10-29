الرياضة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على أوسوريو بعد التعثر أمام إنبي

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أحمد جودة - القاهرة -  

أشار حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تمتلك مجموعة من اللاعبين الذين لايستحقون ارتداء قميصه.

نجم الزمالك يهاجم اللاعبين وأوسوريو بسبب الخسارة أمام إنبي

وتابع في تصريحات عبر برنامج:"كورة كل يوم"، "لو أوسوريو كمل بنفس أسلوبه وعناده فالأفضل هو رحيله والزمالك هو المتضرر في النهاية بعد نزيف النقاط الذي حدث".

وأكمل:"طلبي من مجلس الزمالك بالبحث عن الخلل وعلاجه بداية من قطاع الناشئين وعدم التأخر في الاصلاح".

وأكد حمادة عبداللطيف، أن طريقة لعب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لا تتناسب مع الزمالك.

وواصل: هجوميا مش قلقان على الزمالك لكن دفاعيا في كوارث كل مباراة، ومش عارف أوسوريو بيعند ليه، ولازم يلعب بطريقة تناسب الفريق".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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