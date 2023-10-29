نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر يكشف سبب تعثر سموحة أمام زد في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علَقَ محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على تعادل فريقه مساء أمس أمام زد بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز 2023 والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة عصر اليوم.

فرج عامر يكشف سبب تعثر سموحة أمام زد في الدوري

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": التعادل أمام فريق زد نتيجة "مُرضية" إلى حد كبير، بسبب النقص العددي، حيث حصل المدافع أحمد حكم على بطاقة حمراء مبكرة في الدقيقة 13، وهو ما أثر سلبًا على آداء الفريق، لكن في النهاية حققنا تعادلًا هامًا واقتنصنا نقطة ثمينة بعد الهزيمة الكبيرة أمام الزمالك في الجولة الرابعة.

وتابع: أخطاء التحكيم بعد مرور 5 جولات "كارثية"، وينبئ عن تراجع متوقع في مستوى الكرة المصرية، ولست راضيًا عن آداء الحكم محمد العتباني الذي أدار مباراتنا أمام زد، فقد تغاضى عن احتساب بطاقة حمراء لأحد لاعبي زد.

