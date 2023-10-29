نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-10-2023 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق كرة القدم من الكرة الأوروبية وخاصة الفرنسية بعض المباريات الهامة في الدوري الفرنسي، والذي يتصدر جدول ترتيبه نيس برصيد 22 نقطة.

ويتم نقل مباريات الدوري الفرنسي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية على قمرين النايل سات والعرب سات.

مباريات الأحد في الدوري الفرنسي

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مباريات الدوري الفرنسي التي ستقام اليوم الأحد 29 أكتوبر.

يلتقي فريق بريست مع باريس سان جيرمان، في الساعة الثانية عصرا بتوقيت القاهرة، بينما يلتقي فريق ليل مع موناكو في الساعة الرابعة مساءً.

ويحل فريق تولوز ضيفا ثقيلا على حساب مونبيليه، في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت يلتقي فريق ميتز مع لوهافر.

بينما يواجه فريق رين مع فريق ستراسبورج، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة القمة في هذا الأسبوع بالعاشرة الا ربع مساءً بين فريقي أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا.