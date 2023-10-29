نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص ل" دوت الخليج الرياضي" طارق مصطفى يكشف حقيقه وجود مفاوضات مع نادي المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب المصري السابق والمدير الفني السابق لنادي أولمبيك آسفي المغربي عن حقيقة مفاوضات مع نادي المقاولون العرب.

وأكد طارق مصطفى في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي":" أنه لا يوجد أي تواصل من جانب مسؤولي نادي المقاولون العرب في الفترة الحالية لتولي القيادة الفنية لنادي المقاولون العرب".

وكانت أخر تجارب الكابتن طارق مصطفى التدريبة هو توليه القيادة الفنية لنادي أولمبيك آسفي المغربي ونجح في تواجدهم في المربع الذهبي ثم عاده إلي مصر مرة أخرى.

وخسر المقاولون العرب من نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه المقاولون العرب القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة الأهلي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم في حالة خروج الأهلي من الدوري الإفريقى.

