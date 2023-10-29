نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي، اليوم الأحد، حيث تقام العديد من المباريات الهامة لعشاق كرة القدم حول العالم.

ويحل فريق نيس في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق موناكو صاحب المركز الثاني.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويأتي جدول ترتيب الدوري الفرنسي كالتالي..

1- نيس "22 نقطة".

2- موناكو "20 نقطة".

3- باريس سان جيرمان "17 نقطة".

4- ريمس "17 نقطة".

5- ليل "15 نقطة.

6- بريست "15 نقطة".

7- نانت "14 نقطة".

8- أولمبيك مارسيليا "12 نقطة".

9- لانس "12 نقطة".

10- رين "11 نقطة".

11- تولوز "11 نقطة".

12- لوهافر "10 نقاط".

13- لوريان "10 نقاط".

14- ستراسبورج "10 نقاط".

15- مونبيليه "8 نقاط".

16- ميتز "8 نقاط".

17- كليرمونت "5 نقاط".

18- أولمبيك ليون "3 نقاط".