نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إسماعيل: ذاكرنا الزمالك أسبوع كامل والأبيض أكثر المهتمين بضم أوفا ولن يتم التفريط في أي لاعب هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن الفوز ضد نادي الزمالك، دفعة معنوية قوية خاصةً أن الأخير جاء من فوز كبير ضد سموحة بالجولة السابقة.

محمد إسماعيل: ذاكرنا الزمالك أسبوع كامل

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الجهاز الفني ذاكر نادي الزمالك على مدار أسبوع كامل، والسعادة جاءت بسبب تنفيذ تعليمات الجهاز الفني من كل اللاعبين، والفوز تكليل للمجهود".

وأضاف: "أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق، من أبرز اللاعبين في الدوري المصري هذا الموسم وأحد المهاجمين الواعدين، وتلقى عرضًا من ليبيا في بداية الموسم، والأهلي والزمالك طلبوه عن طريق بعض الوكلاء".

واستطرد: "الزمالك أكثر المهتمين بضم أوفا بالإضافة إلى أحمد كالوشا ومحمد حمدي، ولكن لن يتم التفريط في أي لاعب هذا الموسم مهما كانت الإغراءات المادية".

وقال مدير الكرة في إنبي: "قد يتم دراسة العروض في نهاية الموسم الجاري ولكن في الوقت الحالي لا نفكر في هذا الأمر، وحال تلقي محمد حمدي عرضًا من مصر سيكون المطلب المادي أكبر من المطلب حال تلقيه عرض احترافي".

واختتم: "زياد طارق جاء للفريق وهو في حالة زيادة وزن ويخوض تدريبات في الوقت الحالي، وسيكون من أفضل اللاعبين وسيظهر بشكل قوي عقب التوقف الدولي".

