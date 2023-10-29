نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هناك بديل".. سيف زاهر يصدم جمهور الأهلي بشأن غياب كهربا أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح الإعلامي سيف زاهر، عن احتمالية غياب لاعب الفريق محمود كهربا، في لقاء صن داونز الذي يقام اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإفريقي.

ويواجه اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتضن اللقاء ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، وذلك ضمن لقاءات ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.



وأشار سيف زاهر في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلًا: "يواجه محمود كهربا مشكلة عضلية، ومن المحتمل غيابه عن مباراة صن داونز اليوم".



وأكمل: "سيخضع لاعب الأهلي لإختبار طبي قبل المواجهة وقد يغيب عن اللقاء أمام صن داونز، وفي حال غيابه رسميًا سيتواجد بيرسي تاو في الهجوم بديلًا له".



موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز



وتنطلق صافرة المباراة بين الأهلي وصن داونز، عصر اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر وذلك في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للقاء



وتُذاع المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كما تُذاع عبر قناة “beIN Sports HD” وقناتي “on time sports 1 hd” و“AD SPORTS 1”.

معلق مباراة صن داونز ضد الأهلي

واسندت المباراة للمعلق خليل البلوشي عبر قناة بي ان سبورت التي تعد من القنوات التي تنقل المواجهة.

