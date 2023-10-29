نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية بشأن استبعاد إمام عاشور عن لقاء صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



صرح الإعلامي سيف زاهر، عن اسباب استبعاد إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مشاركته في لقاء صن داونز الذي يقام اليوم الأحد، في بطولة الدوري الإفريقي.



ويواجه اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويحتضن اللقاء ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، وذلك ضمن لقاءات ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.



وأشار سيف زاهر في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلًا: " إمام عاشور جاهز بنسبة 100%، وقرار استبعاده من مباراة صن داونز، التي تقام اليوم لأمور أخرى، ولن أتحدث عنها حاليًا إلا بعد يوم الأربعاء".



وأكمل: "الأهلي مرتبط حاليًا بمباراة صن داونز ولن أتحدث عن الأزمة فى الوقت الحالى".



واختتم حديثه: " من الأسباب الكبيرة هو أن هناك خلاف بين كولر وإمام عاشور، وأتمنى أن ينتهى هذا سريعًا ويعود إمام عاشور لصوابه مرة أخرى ".



موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز



وتنطلق صافرة المباراة بين الأهلي وصن داونز، عصر اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر وذلك في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

